Kılıçdaroğlu'ndan Suriye sınırında net mesaj! Türkiye'ye kimse elini kolunu sallayarak giremeyecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki Suriye sınırına gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki Suriyelileri en geç iki yıl içinde ülkelerine geri göndereceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, "Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isterim" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızdan Cumhurbaşkanlığımızda kimse elini kolunu sallayarak giremeyecek" ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye sınırında konuştu. "Bu necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, " yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle Cumhurbaşkanlığımızda, tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birtakım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Hatay'a gitti. Daha sonra İmamoğlu ile birlikte Suriye sınırına giden Kılıçdaroğlu, burada açıklamalar yaptı.

"Suriye'nin, İran'ın, Afganistan'ın bilmesini isteriz"

İran, Afganistan ve Suriye'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "İran sınırını aşıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isteriz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun şunları söyledi:

"Bu necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden, Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin, Akdeniz'in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz.

İran sınırını aşıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isteriz.

Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir yabancıya karşı ön yargı yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz.

"Türkiye'ye kimse elini kolunu sallayarak giremeyecek"

Hududun namus olmasının temel gerekçesi, egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır Hudut. O çizgilerin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Bunu korumak da bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla, yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle Cumhurbaşkanlığımızda, tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim."

Kılıçdaroğlu deprem mezarlığını ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay’da; depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Depremzede Mezarlığı’nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesini ziyaretleri devam ediyor. Kılıçdaroğlu bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekilleri de eşlik etti. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Narlıca Depremzede Mezarlığı’na karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, dua okudu.