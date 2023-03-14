YSK Başkanı açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayı olmak için ödenecek ücret!

YSK Başkanı Ahmet Yener cumhurbaşkanı adaylarının yatırması gereken miktarı açıkladı. Buna göre cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler 555 bin 980 TL ödeyecek.

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YSK Başkanı Ahmet Yener başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak "Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olması belirlendi. Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimleri için bağımsız adayların izleyecekleri başvuru süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca seçmence aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları ilke ve esasları belirlenmiştir. Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen Cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir.

Görme engelliler için yeni düzenleme

Ayrıca Yener, "2022 yılında getirilen yasal düzenleme görme engelli vatandaşın oy kullanmasını kolaylaştıran bu düzenlemenin nasıl yapılacağına dair çalışmalara başlamıştır" diye konuştu.