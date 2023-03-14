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Balkon kapısından girmiş! Ağlama sesine uyanıp odada görünce şoke oldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balkon kapısından girmiş! Ağlama sesine uyanıp odada görünce şoke oldular

Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.

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İddiaya göre, evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan aile, gece saatlerinde birisi 2 yaşında, diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı. Evin lambasını yakan aile, oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E.D., hayvanın yarasa olduğunu anladı.

Aile, çocuklarını kontrol edince kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı. Aile, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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