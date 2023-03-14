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HABER /  POLİTİKA

Kürşad Zorlu'dan HDP açıklaması: Görüşme sağlanabilir

Kürşad Zorlu'dan HDP açıklaması: Görüşme sağlanabilir

İyi Partisi Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile diyalog kurmasında içeriğin önemli olduğunu vurgulayarak görüşebileceğini ifade etti.

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2 ay kalan seçim tarihine partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Defalarca toplanarak cumhurbaşkanı adayını açıklamakta zorluk çeken Millet İttifakı'nda gerginlik yaşandı. 

Akşener masadan kalktı 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadan kalktı. 

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oldu 

6'lı masa dağıldı mı sorularının ardından ittifak ortak açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı. 

Zorlu'dan HDP açıklaması 

Öte yandan masaya destek verdiği ifade edilen HDP'nin adı, 6'lı masayla gündeme gelmeye devam ediyor. 

TGRT Haber'de Ercan Gürses'in programına konuk olan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. 

"Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle görüşmesinde sıkıntı yok"

Gürses'in, "Önümüzdeki günlerde CHP Genel Başkanı, HDP ile temas halinde olacak siz daha önce Akşener dedi ki bunu sorun etmeyeceğiz ama masaya getirmesinler dedi.  Burada masaya gelmesinden kastınız fiziki mi?" sorusuna Zorlu şu ifadeleri verdi: 

Biz ilkeler üzerinden siyaset yapmayı seven bir partiyiz ve değerlerimiz konusunda onun çıkarlarını şeffaf şekilde dile getiriyoruz. 

Millet İttifakı'nın oluşum şekli ve 6’lı masa denilen şeklini alması. 

Bizim amacımız parlamenter sisteme geçmek. 

Depremde ilk saatlerde olanlara bakın. Devletimizin iradesi sahaya yansıtılamadı. 

Çok değerli projeler ortaya çıktı

Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkemizin tüm paydaşlarıyla büyük unsurlarıyla görüşecektir. Burada bir sıkıntı yok. Bizim için içeriği önemli kazanımları temel unsurları.

Sorun demokrasinin daha iyileştirilmesi ise refahın artırılması ise bu metinde var, çözümleri de yazıyor. Bu çerçevede ilerleyecek görüşmelerin sıkıntısı yok.

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