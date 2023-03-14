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Paşinyan'dan Karabağ çıkışı: Gerilim yükselebilir

Paşinyan'dan Karabağ çıkışı: Gerilim yükselebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesinde gerilimin artma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesinde gerilimin artma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Gerginliğin tırmanma ihtimali çok yüksek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da basın toplantısı düzenledi. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Paşinyan, "Dağlık Karabağ'daki muhtemel bir tırmanıştan bahsettim ve Rus barış güçlerinin sorumluluğundaki bölgeyle ilgili sorunlar olduğunu söyledim" şeklinde konuştu. Paşinyan, "Azerbaycan'ın saldırgan söylemi giderek artıyor. 2020 savaşından önce arttı, sonra da. Şimdi Ermenistan sınır boyunca ve Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanma ihtimali çok yüksek. Azerbaycan’ın toprak taleplerini öne sürerek bir barış anlaşması imzalamaya çalıştığını görüyoruz ki bu doğal olarak Ermenistan için bir kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Karabağ'da Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilere yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler ile Azerbaycan askerleri arasında çatışma çıkmıştı. Her iki tarafta da can kayıpları olduğu açıklanmıştı.

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