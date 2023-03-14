Suudi Arabistan'a ait Riyad Hava Yolları 121 Boeing uçağı satın alacak. Riyad Hava Yolları, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülke ekonomisinin petrole daha az bağımlı hale getirmek için attığı adımlar arasında yer alıyor.

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Suudi Arabistan'ın yeni kurduğu Riyad Hava Yolları Şirketi, 121 Boeing uçağı satın almayı planladığını duyurdu.

Riyad Hava Yollarından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Şirketin, 121 adet Boeing 787 Dreamliner uçağı satın almayı planladığı, 72'si için ilk siparişin verildiği ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan Krallığının 2030 yılına kadar 330 milyondan fazla yolcu taşıma ve 100 milyon ziyaretçi çekme hedefleri kapsamında bu planların yapıldığı kaydedildi.

Anlaşmanın, Suudi Arabistan'ı küresel bir havacılık merkezine dönüştürmeyi amaçlayan ulusal havacılık stratejisinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, böylece yaklaşık 200 bin doğrudan ve dolaylı istihdam oluşmasının; 145'i küçük işletme olmak üzere 38 vilayette 300'den fazla tedarikçiye fayda sağlanmasının beklendiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın yeni hava yolu şirketi olan Riyad Hava Yolları, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Krallığın ekonomisini çeşitlendirmek ve onu petrole daha az bağımlı hale getirmek için attığı adımlar arasında yer alıyor.