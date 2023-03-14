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Yeniden Refah’ın talepleri ve Bahçeli’nin talebi

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağını sabırsızlıkla beklenirken partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın talepleri merak konusu.

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Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmiş ve Cumhur İttifakı’na katılması yönünde talepte bulunmuştu. Fatih Erbakan, kararı birkaç gün sonra açıklayacağını söylemişti. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılmak için bazı talepler de bulunacak. Peki bu talepler neler olacak ve Cumhur İttifakı’nda yer alan Devlet Bahçeli'nin buna karşı talepleri neler olacak?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyla ilgili tüm detayları ve gündemin diğer başlıklarını, Youtube canlı yayınında değerlendirdi.

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