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Esed ile Putin Moskova’da görüşecek

Esed ile Putin Moskova’da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceği açıklandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceği açıklandı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "15 Mart tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile görüşecek. Siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda Rusya-Suriye işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile Suriye ve çevresindeki durumun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması umutları ile ilgili güncel konular tartışılacaktır" denildi.

Türkiye, Tusya, İran ve Suriye Dışişleri bakan yardımcıları da Moskova'da bir araya gelecek

Moskova'da 15-16 Mart tarihleri arasında, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Suriye'deki krizin çözümüne dair görüş alışverişlerinde bulunulması ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine dair adımların ele alınması bekleniyor.

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