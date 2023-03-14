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Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu

Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı.

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Partilerin kararları peş peşe açıklanırken Vatan Partisi'nin kararı da belli oldu. Vatan Partisi, genel başkanları Doğu Perinçek'in 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Yapılan ittifaklara katılmayan Perinçek, tek başına seçime girmeye karar verdi.

Vaatler açiklandi

Adaylığının ilanından önce resmi sosyal medya hesaplarında, Perinçek’i 100 bin imza ile aday göstermek için çalışmalar başlatıldı.

Perinçek'in seçim vaatleri arasında da dikkat çeken detaylar da göze çarptı.

Perinçek, NATO'dan çıkılacağını, PKK ve FETÖ'nün kökünden kazınacağını HDP'nin de kapatılacağını vaat etti.

Doğu Perinçek'in dikkat çeken vaadi ise LGBT'ye ilişkin oldu. LGBT dayatmasına son verileceğini belirten Perinçek, mutlu ve huzurlu ailenin yeniden canlandırılacağını vaat etti.

Oy pusulasındaki isim sayısı 5'e çıktı

Şimdilik pusulada 5 adayın ismi yer alıyor:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek.

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