HDP'nin B planı hazır! Seçime girecekleri yeni parti belli oldu

AYM HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırsa da devam eden kapatma davası 11 Nisan’a erteledi. HDP'nin B planı olarak seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceği iddia ediliyor.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin AYM'de kabul edilmesi ile 21 Haziran 2021'de HDP hakkında kapatma davası açıldı.

İddianamede, partinin temelli kapatılmasının yanında hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması istendi. Dava aşamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'ye, HDP'nin bu süreçte de terör örgütü ile organik bağının devam ettiğini belirterek, hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi. Bu talep üzerine yüksek mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan partinin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiği yönündeki bilgi ve belgeleri istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'ye 11 sayfalık yazı gönderdi. Yazıda, HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiği vurgulandı. Hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için partinin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği belirtildi. AYM de HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.

deprem nedeniyle sözlü savunma 11 nisan'a ertelendi

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin, sözlü savunma yapmak için AYM'den istediği süre tamamlandı. AYM heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecekti. Ancak deprem ve seçim takvimi gerekçesiyle HDP, sözlü savunma tarihinin ertelenmesini talep etti. AYM de savunma tarihini 11 Nisan'a erteledi.

180 milyon liralık bloke kaldırıldı

AYM daha sonra HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı. Yüksek Mahkeme, 5 Ocak'ta HDP'ye yapılacak Hazine yardımına geçici olarak bloke konulması kararı vermişti. Karar nedeniyle HDP, 10 Ocak’ta siyasi partilere yapılan Hazine yardımından payına düşen yaklaşık 180 milyon lirayı alamamıştı.

Seçime yeşil ve Sol parti ile gireceği iddiası

HDP'nin, kapatılma riskini almamaya ve seçimlere bileşeni olan Yeşil ve Sol Parti’den girmeye karar verdiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Parti Meclisi üyeleri Yeşil ve Sol Parti ile devam etme konusunda HDP Merkez Yürütme Kurulu’na tam yetki verdi.

Demirtaş paylaştı: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak

Terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yeni partiyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak :) Haydi arkadaşlar, elden ele… " ifadelerini kullandı.