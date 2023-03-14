953 bin TL'ye satışa çıktı! İşte o TOGG modeli T10X'in özellikleri...

TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Trumore dijital platformu ve Togg tarafından yapılan duyuru sonrasında, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli aracı TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu. Buna göre; TOGG'un 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak.