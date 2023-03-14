953 bin TL'ye satışa çıktı! İşte o TOGG modeli T10X'in özellikleri...
Yerli otomobil girişimi Togg, C-SUV’u T10X’un, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu. T10X’in ön siparişleri 16-27 Mart’ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak ve çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılara 2023 yılı boyunca satışı yapılacak. İşte TOGG'un kataloğu ve özellikleri...
Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen TOGG'un ön sipariş tarihi ve fiyatı belli oldu.
TOGG ne zaman satışa çıkacak?
Trumore dijital platformu ve Togg tarafından yapılan duyuru sonrasında, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli aracı TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu. Buna göre; TOGG'un 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak.
İki donanım seviyesi ve batarya seçeneği olacak
Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği ile satışa sunulacak. 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.
T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).
İlk olarak Anadolu ve Gemlik renkleri satışa çıkacak
Üretilen her bir 'Akıllı Cihaz' sahibi ile buluşacak. İlk otomobiller Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile yollara çıkacak. Şirketin, 2023 yılı hedefi 18 bin aracı piyasaya sürmek.