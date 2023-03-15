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Polisten fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı, 11 ev mühürlendi

Polisten fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı, 11 ev mühürlendi

Zonguldak'ta ahlak bürosu ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama soruşturmasında 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 ev ise 60 gün süreyle mühürlendi.

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Edinilen bilgiye Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer Temini ve Zorlama Suçu" soruşturması kapsamında 4 şüpheli şahıs geçen 27 Ocak 2023 günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele İl Komisyon Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda; şüpheli şahıslara ait 7 izinsiz günübirlik kiralık daire ve 4 daire olmak üzere toplam 11 dairenin 60 gün süre ile mühürlenmesi kararlaştırıldı. Evler belli aralıklarla ekiplerce kontrol edilmek üzere mühürlendi.

Toplum ahlakını bozan fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçu ile ikametlerini izinsiz günübirlik kiraya veren şahıslara karşı kararlı mücadelenin süreceği kaydedildi.

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