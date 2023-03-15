İttifak görüşmelerinde "6284" çatlağı! Yeniden Refah Partisi'nin şartıydı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için şartları arasında sunduğu 6284'e ilişkin konuştu...

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Aile Bakanı Derya Yanık'tan bir gün sonra konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "6284 kırmızı çizgimizdir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için şartları arasında sunduğu 6284'e ilişkin konuştu.

"Bu konu muhakkak surette Yeniden Refah Partisi'nin gündemindedir. Yeniden Refah Partisi'nin görüşüdür." diyen Zengin, Aile Bakanı Derya Yanık'ı öne sürerek, şöyle konuştu:

“Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım da bu konu hiç gündeme gelmedi diye ifade etti. Ve ben de buradan söylüyorum. 6284, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir.”