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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Biz ABD İHA'sını düşürmedik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Biz ABD İHA'sını düşürmedik

ABD Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9’a çarparak uluslararası sulara düştüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise yalanlama geldi.

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ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilerek, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA’ya çarptığı belirtildi.

Çarpma nedeniyle İHA’nın pervanesinde meydana gelen hasar sonrası Karadeniz’e düştüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise yalanlama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA’nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyon bölgesine ve Kırım açıklarına doğru ilerlediğini belirtilerek,  “İHA uçuşu, özel askeri harekat amacıyla kurulan hava sahasının kullanımına yönelik geçici rejim alanı sınırları ihlal edilerek ve aktarıcılar kapalı şekilde gerçekleştirildi"  denildi.

"İrtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü, Rus savaş uçakları silah kullanmadı"

ABD’ye ait İHA "davetsiz misafir" olarak nitelendirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için görev başındaki hava savunma güçlerine bağlı uçaklar havalandırıldı. Saat 09.30 (TSİ), sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü.

Rus savaşçılar havada silah kullanmadı, ABD insansız hava aracıyla temas kurmadı, güvenli bir şekilde hava sahasına döndü.

ABD İHA'ları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana bölgeyi kullanıyor 

Öte yandan ABD, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasından bu yana bölgeyi izlemek için Karadeniz üzerinde Reaper insansız hava araçları kullanıyor.

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