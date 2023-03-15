Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'nde yeni rekor

Manchester City'nin genç yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole 25 maçta ulaşarak bir rekora daha imza attı.Abone ol
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarının rövanş karşılaşmaları oynanıyor.
İngiliz ekibi Manchester City, ilk maçını 1-0 kaybettiği Alman rakibi Leipzig karşısında 6-0 gibi ezici bir üstünlük sağladı.
Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland’ın 22(P), 24, 45+2, 53 ve 57. Dakikalarda kaydettiği gollerle devler liginde yeni bir rekora imza attı.
30 gole 25 maçta ulaştı
Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole 25 maçta ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu.
Daha önce bu rekora ulaşan oyuncular:
van Nistelrooy - 34 maç
Lewandowski - 46 maç
Messi - 48 maç
Neymar - 49 maç