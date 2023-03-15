BIST 5.207
DOLAR 18,99
EURO 20,39
ALTIN 1.161,22
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete yayımlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliğine Ticaret Müfettişi İlker Ertekin, Ticaret Müfettişliğine ise Cevdet Bozkurt atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Serkan Coşkun, 15. Bölge Müdürlüğüne Burak Çelebi Karagöz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Balıkesir, Mersin, Erzurum, Antalya, Kırklareli, Samsun, Manisa, Bolu ve Kocaeli'deki bazı doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Şanlıurfa ve Bursa'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Seyitgazi Tepesi Doğal Sit Alanı, Ayvalık ilçesindeki Yumurta Adası, Güneş Adası ile Lale Adası mevkii doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, belirtilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Adası ve Boğsak Adası Doğal Sit Alanı ile Gülnar ilçesindeki Beşparmak Adası Doğal Sit Alanı, Erzurum'un İspir ilçesindeki Yedigöller Potansiyel Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Orkidesi Yayılış Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi Potansiyel Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki Erikli Gölü ve Longoz Ormanları Doğal Sit Alanı, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri Doğal Sit Alanı, Manisa'nın Kula ilçesindeki 8. Grup Doğal Sit Alanı, Bolu'nun Seben ilçesindeki Kabak Köyü Doğal Sit Alanı ile Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Yuvacık Kanyonları-Beşkayalar Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Şanlıurfa ve Bursa'da acele kamulaştırma kararları

"Birecik-Halfeti İlçeleri Sahil Yolu Islah Projesi" kapsamında toprak kayması ve kaya düşmesi olaylarının önüne geçilmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Saha mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

"Çınarcık İçmesuyu Tesisleri Projesi" kapsamındaki içme suyu arıtma tesisi ve depo yerleri ile isale hattının yapımı amacıyla, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki özel mülkiyete konu taşınmazların da Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı
Foto Galeri Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Polisten fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı, 11 ev mühürlendi
Polisten fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı, 11 ev mühürlendi
Cumhurbaşkanı seçiminin şartları belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı seçiminin şartları belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı
Haaland'dan 5 gol Manchester City Lepzig'e gol olup yağdı İnter tur atladı
Haaland'dan 5 gol Manchester City Lepzig'e gol olup yağdı İnter tur atladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı
İttifak görüşmelerinde "6284" çatlağı! Yeniden Refah Partisi'nin şartıydı
İttifak görüşmelerinde "6284" çatlağı! Yeniden Refah Partisi'nin şartıydı
Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'nde yeni rekor
Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'nde yeni rekor
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Biz ABD İHA'sını düşürmedik
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Biz ABD İHA'sını düşürmedik
Jorge Jesus giderse yerine kim gelecek?
Jorge Jesus giderse yerine kim gelecek?
Fuat Oktay: 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi hesaplara yatırıldı
Fuat Oktay: 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi hesaplara yatırıldı
Anadolu Efes'ten muhteşem galibiyet! Real Madrid'i devirdiler
Anadolu Efes'ten muhteşem galibiyet! Real Madrid'i devirdiler
Esed ile Putin Moskova’da görüşecek
Esed ile Putin Moskova’da görüşecek
Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu
Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını duyurdu