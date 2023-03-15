Yeniden Refah Partisi'nin talebiyle ilgili gerçek ortaya çıktı her şey netleşti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na katılmak için 6284 sayılı kanunun kaldırılması şartını koştukları iddiasının çarpıtıldığını söyledi. Aydal, isteklerinin ‘süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesi ve zinanın suç sayılması olduğunu belirtti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, AK Parti heyeti ile yürütülen görüşmeyle ilgili konuştu. Aydal, "Kadınları koruyan yasanın kaldırılmasını istemedik. Gündemimizde süresiz nafaka var" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için AK Parti’ye sunduğu 30 şartın arasında, “15. İstanbul Sözleşmesinin iptalinin TBMM'de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması” maddesi yer alıyor.

Süresiz nafaka ve zina

Cumhuriyet’e konuşan Aydal, “AK Parti’ye sunduğumuz metinde ‘6284 sayılı yasa kaldırılsın’ diye bir ifade yok. Biz, ‘süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesini’ talep ediyoruz. Yani bir erkek ve bir kadın evleniyor. 2 ay evli kalıyorlar, iki ay sonra boşanıyorlar. 2 ay evli kalanlar için de eşler ‘süresiz nafaka ödemek zorunda kalıyor.’ Biz diyoruz ki bu mağduriyet giderilsin. Bir diğer isteğimiz ise zinanın yasaklanması” ifadelerini kullandı.

"Vekil çıkaracak güçteyiz"

Aydal ayrıca, Yeniden Refah Partisi’nin kendi amblemi ile seçimlere gireceğini de belirtti. Oy oranlarının AK Parti’nin anketlerinde dahi “yüzde 6’larda görüldüğünü ve seçim barajını geçeceklerini” ileri süren Aydal, “Kamuoyunda görünmüyoruz ancak bizim oy oranımız yüksek. Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi sanayi şehirleri başta olmak üzere Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerde de milletvekili çıkarabilecek güçteyiz. Parlamentoda kendi partimizin çatısı altında temsil edilmek istiyoruz” dedi.