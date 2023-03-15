Emniyet Müdürü'nden sonra Komiser deprem hırsızı çıktı! Enkazlardan çanta dolusu altın ve döviz çalmış

KAHRMANMARAŞ depremlerinin ardından bölgeye yardıma gönderilen Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yadigar Işık, depremzedelere gönderilen yardımları çaldığı için tutuklanmıştı. Dün de Hatay'da polis, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Komiser yardımcısının kullandığı araçta yapılan aramada enkaz altından alındığı tahmin edilen ziynet eşyası, döviz, elektronik cihazlar, cep telefonları ele geçirildi.

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından yardım için gönderildiği Gaziantep'in Islahiye ilçesinden dönerken depremzedelere gönderilen çadır, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu gibi onlarca malzemeyi çalarak Tekirdağ'a götüren Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yadigar Işık, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şimdi de bir Komiser Yardımcısı ile Mahalle bekçisi enkaz altından çıkardıkları öne sürülen ziynet eşyası, döviz ve elektronik cihazlarla dolu çantayla yakalandı.

Araçtan para, döviz, cep telefonları çıktı

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; Hatay’da görev yapan Tokat Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri Emek Mahallesi 3317 Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Sakarya'dan yardıma gönderilmiş

Araçtaki Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Hasan Güven ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi S.Ö.’nün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polis ekipleri araçta arama yaptı.

Altın takılar, döviz ve cep telefonları...

Yapılan aramada bagaj bölümünde içinde çok miktarda ziynet eşyası, döviz, cep telefonları ve elektronik cihazların bulunduğu çanta ele geçirildi.

Komiser ve bekçi gözaltına alındı

Olay Yeri İnceleme ekiplerince muhafaza altına alınan malzemeler Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan komiser yardımcısı ve bekçi sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.