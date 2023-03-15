BIST 5.212
DOLAR 18,98
EURO 20,37
ALTIN 1.152,57
HABER /  GÜNCEL

Baykar'dan afetzede öğrenciler için kampanya! MEB tarafından dağıtılacak

Baykar'dan afetzede öğrenciler için kampanya! MEB tarafından dağıtılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrenciler için Baykar harekete geçti. Afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla deprem bölgelerindeki öğrencilere 10 bin adet tablet dağıtılacağını duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tabletlerin, MEB tarafından YKS ve LGS’ye girecek öğrencilere verileceğini söyledi.

Abone ol

Baykar, afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla deprem bölgelerinde 10 bin adet tablet bağışladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın tüm milletimizi ve kurumlarımızı davet ettiği kampanya kapsamında bağışlanacak tabletler, MEB tarafından deprem bölgesinde YKS ve LGS’ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılacak.

Asrın felaketi olarak nitelenen ve 11 ilimizi etkileyen depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren yardım çalışmaları yürüten Baykar, afetzede öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yeni bir bağış kampanyasına öncülük ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından duyurulan kampanya kapsamında, Baykar tarafından Deprem bölgesinde sınavlara girecek afetzede öğrencilere 10.000 adet tablet bağışlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) teslim edilecek tabletler, deprem bölgesinde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve LGS’ye (Liselere geçiş Sistemi) girecek öğrencilere dağıtılacak.

"Bölgedeki kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz.”

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bağış kampanyasına yönelik yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden yaklaşık olarak bir ay geçti. Bu süreçte devletimiz ve tüm sivil toplum örgütlerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Biz de Baykar, T3 Vakfı ve CANSAĞLIĞI Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte insani yardım malzemesi tedariği, konut bağışı, konteyner kent, geçici aşevleri, oyun ve etkinlik çadırları gibi çalışmalarla bölgedeki kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz.”

"Milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.”

Gençlerin eğitimlerini önemsediklerini belirten Bayraktar, tüm milletimizi ve kurumlarımızı depremzede öğrencilere tablet bağışlanacak kampanyaya destek vermeye çağırdı: “Genç kardeşlerimizin eğitim ve öğretimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerini de aynı şekilde önemsiyoruz. Bu doğrultuda, YKS ve LGS’ye girecek öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak için Baykar olarak 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığı’mıza bağışlıyor, tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı arttı
TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı arttı
Nagehan Alçı 'dönekliği' yazdı! "Kafama silah dayasanız Ergenekon çetesi yoktu demem!"
Nagehan Alçı 'dönekliği' yazdı! "Kafama silah dayasanız Ergenekon çetesi yoktu demem!"
Ahmet Davutoğlu 'Erdoğan seçilirse Türkiye Kuzey Kore olur' dedi ortalık karıştı
Ahmet Davutoğlu 'Erdoğan seçilirse Türkiye Kuzey Kore olur' dedi ortalık karıştı
Dolardan tarihi rekor geldi! 19.39 lirayı aştı piyasalarda neler oluyor
Dolardan tarihi rekor geldi! 19.39 lirayı aştı piyasalarda neler oluyor
Bağcılar'da dehşet verici kaza! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kadının hayatına neden oldu
Bağcılar'da dehşet verici kaza! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kadının hayatına neden oldu
Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Nurhak’ta deprem AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Nurhak’ta deprem AFAD şiddetini açıkladı
HÜDA PAR AK Parti'den 8 milletvekilliği istedi! HÜDA PAR'ın kaç oyu var? Hangi illerden vekil istedi?
HÜDA PAR AK Parti'den 8 milletvekilliği istedi! HÜDA PAR'ın kaç oyu var? Hangi illerden vekil istedi?
İstanbul depremi için 4 senaryo! Uzman isim hem açıkladı hem de uyardı: "Yıkım maksimum olacak"
İstanbul depremi için 4 senaryo! Uzman isim hem açıkladı hem de uyardı: "Yıkım maksimum olacak"
Cezası ikiye katlandı 2 milyona kadar çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cezası ikiye katlandı 2 milyona kadar çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Müdürü'nden sonra Komiser deprem hırsızı çıktı! Enkazlardan çanta dolusu altın ve döviz çalmış
Emniyet Müdürü'nden sonra Komiser deprem hırsızı çıktı! Enkazlardan çanta dolusu altın ve döviz çalmış
Adıyaman’da depremde sitesi yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Adıyaman’da depremde sitesi yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Yeniden Refah Partisi'nin talebiyle ilgili gerçek ortaya çıktı her şey netleşti
Yeniden Refah Partisi'nin talebiyle ilgili gerçek ortaya çıktı her şey netleşti