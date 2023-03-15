Dolardan tarihi rekor geldi! 19.39 lirayı aştı piyasalarda neler oluyor

Dolar dün 19 lira sınırını test ettikten sonra bugün sabah saatlerinde bir anda 19.39 lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar daha sonra 18.97 liraya geriledi.

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Uzun bir süredir 19 liranın hemen altında bir seyir izleyen dolar, bu sabah saatlerinde tüm zamanların rekorunu kırarak 19.3974 lira seviyesini gördü. Tarihi rekorun ardından dolar, saat 09.45 itibariyle şu anda ise 18,9735 lira seviyelerinde işlem görüyor.

19 liranın üzerini test eden dolar/TL kuru 19.3974 seviyesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Tüm zamanların rekorunu kıran dolar, daha sonra düşüşe geçerek, 09.10 itibarıyla 18,9735 liradan alışa çıkarken, 18,9887 liradan ise satışa çıktı.

Dolar, dünün kapanışını ise 18,9736 liradan yaptı. Euro ise saat 09.10 itibarıyla 20,3647 liradan alışa çıkarken, 20,4233 liradan ise satışa sunuldu. Serbest piyasada gram altın 1.158 liradan satılırken, çeyrek atın 1894 liradan satılıyor.