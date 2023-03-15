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Bağcılar'da dehşet verici kaza! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kadının hayatına neden oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bağcılar'da dehşet verici kaza! 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kadının hayatına neden oldu

BAĞCILAR'da 16 yaşında direksiyon başına geçen genç dehşet saçtı. Ehliyetsiz gencin kullandığı araç yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola girdi ardından karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken ehliyetsiz gencin çarptığı araçtaki 1 kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam 23.00’te Bağcılar Yanyol Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TL 6217 plakalı aracın ehliyetsiz sürücüsü A.U.(16), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola girerek karşıdan gelen Yakup Karaca idaresindeki 34 BRP 263 plakalı panelvan araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucunda panelvan araçta bulunan iki kişi sıkıştı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Panelvan araçtaki kadın öldü

Kaza sonucunda iki araçta da ağır hasar meydana gelirken panelvan araçta bulunan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen kadın şahıs hayatını kaybetti.

Ekipler kazanın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazaya karışan şahısların olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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