İşte TOGG'un piyasadaki rakipleri! Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatlarına bakın

Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı ve özellikleri belli oldu. Araç, iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak. "T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzil​li versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise ​ 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise ​ 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.