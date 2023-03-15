İşte TOGG'un piyasadaki rakipleri! Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatlarına bakın
Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı ve özellikleri belli oldu. Araç için siparişler, 16-27 Mart'ta yapılabilecek. Peki, TOGG'un rakibi olan elektrikli otomobillerin fiyatları ne kadar? Bu haberimizde Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatlarını listeledik.
Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı ve özellikleri belli oldu. Araç, iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak. "T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzilli versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.
Özel seri 29 Ekim'de: T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
"Öncelik bireysel kullanıcılarda"
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mart ayında aracın kullanıcıyla buluşturulacağını söyleyen Karakaş, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler." dedi. Karakaş, siparişlerin bireysek kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edileceğini kaydetti.
İki platformdan sipariş: Araç için siparişler, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak. Kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” arasından bir seçim yapabilecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan kullanıcılar, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak çekilişe katılabilecek.