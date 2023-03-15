Nagehan Alçı 'dönekliği' yazdı! "Kafama silah dayasanız Ergenekon çetesi yoktu demem!"

Son dönemde 'denek' tartışmalarının baş aktörü olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Çetin Altan ve Taha Akyol'daki 'dönüşümü' örnek gösterdi ve kendisini "Liberal Demokrat" olarak niteledi. Kendisine olan nefretin nedeninin askeri vesayetin geriletilmesi ve çözüm sürecine verdiği destekten kaynaklandığını belirten Nagehan Alçı, " benim kafama silah da dayasanız 'Bu ülkede bir Ergenekon çetesi hiç yoktu, askeri vesayet yoktu' diyemem. 'Kürt meselesi yoktur' diye bugün de diyemem" dedi.

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Son dönemdeki açıklamaları v eyazılarıyla "döndü" tartışmalarının göbeğinde olan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından "Nagehan Alçı bizim tarafa dönmüşse bu iş bitmiş demektir. Kadın iyi koku alıyor" sözlerine muhatap olan Nagehan Alçı, dönekliği yazdı. Çetin Altan ve Taha Akyol'daki siyasi duruş değişimlerini anlatan Nagehan Alçı, kendisine yönelik eleştirilere de "Ben bir liberal-demokratım. Aslında bu temel çizgim hiç değişmedi" dedi.

Erdoğan olmasaydı generallerin vesayeti...

"Liberal-demokrat perspektifle baktığımda dönemin askeri vesayet güçleriyle AK Parti ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan arası mücadelede tarafsız kalmam mümkün değildi" diyen Nagehan Alçı, "Postalların tarafını tutmak kendime ihanet olurdu. Elbette askeri vesayetin tasfiyesi bağlamında Erdoğan’ın yanındaydım. Hala da Erdoğan olmasaydı bu ülkede generallerin vesayetinin bitmeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı..

Kafama silah dayasanız da Ergenekon...

"Zaten bana olan temel nefret bu dönemden ve bir de çözüm sürecini hararetle desteklememden kaynaklanıyor" diyen Nagehan Alçı şöyle devam etti: "Elbette o dönem bu doğru çizgideyken de hatalarım olmuştur. Ama benim kafama silah da dayasanız “Bu ülkede bir Ergenekon çetesi hiç yoktu, askeri vesayet yoktu” diyemem. Kürt meselesi yoktur diye bugün de diyemem. Hala ülkenin en yakıcı sorunu Kürt meselesi."

Ergenekon'un yerine FETÖ vesayeti...

2013’ten sonra Ergenekon kafasının yerine Fetullahçıların geçmek istediğini anlatan Nagehan Alçı, "Karşımıza Ergenekon vesayeti yerine sivil hükümeti devirmek isteyen bir FETÖ vesayeti gerçeği çıktı. O zaman da çok sert şekilde FETÖ ile mücadeleye başladım. Liberal-demokrat olmanın gereği buydu. 2013-16 arası Gülenizmin yanında duran demokrat bildiğimiz isimler büyük hata yaptılar" ifadelerini kullandı.

"2013’ten sonra AK Parti totaliter oldu ve ben de ayrıldım diyenleri haklı bulmuyorum" diyen Nagehan Alçı, "Nitekim ulusalcılar ile beraber hala bana en çok saldıranlar Fetullahçılar. Çünkü FETÖ ile 2013-16 arası çok ciddi mücadele etmiş bir yazarım. Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı devletin içinden Gülenizmin tasfiyesi de asla mümkün olamazdı" dedi.

FETÖ davalarında çok büyük haksızlıklar...

Nagehan Alçı yazısını "Öte yandan tıpkı Ergenekon-Balyoz davalarında olduğu gibi FETÖ davalarında da çok büyük haksızlıklar yaşandı. Bu da bir hakikat" diye bitirdi. Nagehan Alçı'nın bu kez kendini savunurken Osman Kavala'yı anmaması dikkat çekti.