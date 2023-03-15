Ahmet Davutoğlu 'Erdoğan seçilirse Türkiye Kuzey Kore olur' dedi ortalık karıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşacağı ve Kuzey Kore gibi olacağını iddia etti. Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Star yazarı Sibel Eraslan, "Nereden bakılırsa bakılsın, nereden okunursa okunsun, evet ürkütücü ve düşündürücü" dedi.

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Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, ittifaklar arasında tansiyon yükseliyor.

Karşılıklı suçlamalar ve polemikler birbirini izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son açıklaması tartışma konusu oldu.

Geçmiğimiz günlerde Fox TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan Davutoğlu, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere ilişkin şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa bir sonraki seçime kadar Türkiye ya çok sert gerilimler yaşar ya da bir takım ülkelerde görülen şekilde görünüşte demokrasi olan ama aslen alakası olmayan bir yapıya bürünür. Ülke adı vermek istemiyorum ama Kuzey Kore’ye kadar gider bu örnek ülkelerin ucu."

"Ürkütücü ve düşündürücü"

Davutoğlu'nun sözleri AK Parti'ye yakın isimlerin tepkisini çekti. Star yazarı Sibel Eraslan, "Millet İttifakı'nın dış müttefikleri iş başında..." başlıklı yazısında hedefindeki Davutoğlu'nu eleştirerek, "Doğrusunu isterseniz; ''bizim ittifakımıza oy vermezseniz ve şayet ittifakımız seçimi kaybederse, başınıza çok sert olaylar gelir'' gibi bir anlam çıkartmak da istemiyorum bu ifadelerden... Nereden bakılırsa bakılsın, nereden okunursa okunsun, evet ürkütücü ve düşündürücü... " ifadelerine yer verdi.

"Bu millet, seçimden sonra da her kim kazanırsa kazansın, sert gerilimlere pabuç bırakmayacaktır"

"Siyasi tercihlerinden dolayı insanları kınamak, hatta tehdit etmek, hangi demokratik ülkede görülür?" diye soran yazar, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Uzaklara bakmaya gerek yok. Biz upuzun yıllardır ülkemizde zaten buna mahkûm edildik. Siz halksınız, siyasetten, devletten anlamazsınız, biz iyisini biliriz diyen jakobendik zihniyet, kâh darbelerle, kâh resmi ideolojilerle, bazen de tehditlerle, uyarı ve muhtıralarla, enselerimizde boza pişirmediler mi?

Gezi günlerindeki vandallığa, eşkıyalığa izin vermeyen, 15 Temmuz'da gözü dönmüş darbecilere geçit vermeyen bu millet, seçimden sonra da her kim kazanırsa kazansın, sert gerilimlere pabuç bırakmayacaktır... Ağızlarını her açtıklarında asacağız, keseceğiz, kapatacağız, indireceğiz, yasaklayacağız diye haykıranların hevesleri kursaklarında kalacak inşallah..."