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Erzurum'da sıra dışı bir köylü! Gezmek için her yıl model yeniliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Erzurum'da sıra dışı bir köylü! Gezmek için her yıl model yeniliyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Mustafa Uzbaş, tarlaya gitmek için değil, köyde gezmek için her yıl sıfır kilometre yeni traktör satın alarak eski motorunu yeniliyor.

Erzurum'da sıra dışı bir köylü! Gezmek için her yıl model yeniliyor

Uzundere ilçesine bağlı Cevizli Mahallesinde yaşayan Mustafa Uzbaş, çiftçilerin tarla işleri ve yük işleri için kullandığı traktörü camiye ve kahvehaneye gitmek için kullanıyor. 

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Erzurum'da sıra dışı bir köylü! Gezmek için her yıl model yeniliyor

Sadece evinin çevresini ve köyünün merkezini gezebilmek için her yıl yeni model traktör satın alan Uzbaş, bu traktörü tarla ve yük işleri için ise kullanmıyor.

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Erzurum'da sıra dışı bir köylü! Gezmek için her yıl model yeniliyor

Traktörle gezebilmenin çocukluk hayali olduğunu belirten Uzbaş, 32 yıldır her sene kahvehaneye, camiye gidebilmek ve köy merkezinde gezebilmek için yeni model traktör alarak bu hayalini gerçekleştiriyor.

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Erzurum'da sıra dışı bir köylü! Gezmek için her yıl model yeniliyor

Öte yandan Mustafa Uzbaş’ın traktörünü tarla ve yük işleri için kullanmayıp sadece gezmek için kullanması da dikkatleri üzerine çekiyor.

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