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Depremden sonra oldu! Altınları artık herkes böyle yapıyor

Depremden sonra oldu! Altınları artık herkes böyle yapıyor

Depremlerin ardından vatandaşlar nakit paralarını altına yatırıyor. Kayseri’de sarraflık yapan Murat Polat da, depremin ardından vatandaşların bakış açısının değiştiğini söyleyerek, “Altını üzerinde taşımak isteyen müşteri sayısı arttı” dedi.

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Depremin ardından vatandaşların altınlarını bileğinde ve kolunda taşımak istediğini söyleyen 20 yıllık sarraf Murat Polat, “Altının 2 günlük yükselen bir grafiği var. Geçen hafta çeyrek altın bin 850 TL bantlarındaydı, şimdi bin 950 TL gibi bir yükselişi var. Yükselişle de devam ediyor. Ons bin 911 gibi ve onsun yükselişi altın fiyatını da etkiliyor.

Bu yaşanan depremlerin ardından öncelikle şunu söyleyebilirim ki, insanların bakış açısı değişti. Önceden “Yatırımımı yapayım, bir köşede altınım dursun. Sonra bir ihtiyaç olduğunda bozdururum, işime yarar” diyen insanlar, hayata daha farklı bir bakış açısı ile yaklaşmaya başladılar. Özellikle ziynet altın grubunda evde bulundurmayalım da koluma takayım, altınımı bileğimde taşıyayım boynumda taşıyayım diyen müşteri portföyü arttı. Altını üzerinde taşıma potansiyeli daha fazla olmaya başladı” dedi.

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