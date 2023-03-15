Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel! 10 kişi hayatını kaybetti kayıplar var felaket büyüyor

ŞANLIURFA ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Şanlıurfa'da yaşanan selde kaybolan 6 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu. Kayıp 2 kişi aranırken kahreden gelişme yaşandı. Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katından 5 kişi cansız halde çıkarıldı. Şanlıurfa'da ölü sayısı 9'a çıktı. Adıyaman'da ise 1 kişi öldü, 3 kayıp var. Sel felaketinde toplam 10 kişi yaşamını yitirdi, kayıp sayısı ise 5 olarak biliniyor.

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Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Şanlıurfa'da dün başlayan yağmur bugün de devam ediyor. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapıldı. Hastaneleri su basınca hastalar üst katlara taşındı. Şanlıurfa'da sel sularına kapılan 6 kişi kaybolurken, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken kahreden haber geldi. Şanlıurfa'da 5 kişinin bodrum kattaki evde cansız bedeni bulundu. Sağanak yağış Adıyaman'da da sele neden oldu. Vali Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı olayda 3 kişi de kayboldu. İki kentte toplam ölü sayısı 10'a yükseldi. Kayıp kişi sayısı ise 5 deniyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gidiyor.

Sel suları Hilvan - Bozova yolunu yuttu

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirini bağlayan ve Ördek köyü mevkisinden geçen dere taşınca sular karayolunu yuttu. Sel suları nedeniyle kağıt gibi parçalanan karayolunun kopan parçası saniyeler içerisinde suların içerisinde kalarak gözden kayboldu.

AFAD'ın son durum açıklaması

AFAD’dan yapılan açıklamada, Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü kaydedildi. O açıklamada “Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel görevlendirilmiştir. Bölgedeki iş makinalarına ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirilmiştir” denildi. Şanlıurfa'da ise son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada, “Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama bodrum katta 5 kişinin cansız bedeni bulunmadan önce yapılmıştı. Ayrıca bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alındığı da bildirildi.

Bakan Soylu: Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.

"Bodrum katlardaki evleri boşaltın" uyarısı!

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise “Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir.” dedi. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi ve bazı noktalar şiddetli sağanak yağıştan olumsuz etkilendi.

İtfaiye ekibi de aralarında! 4 ölü var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinin kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kentteki sel felaketinde alt geçitte mahsur kalan 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer 2 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan okulların tatil edildiğini açıklayarak ''İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Alt geçitte can pazarı kamerada

Abide Kavşağı'ndaki alt geçitte aracıyla birlikte sel sularında mahsur kalan bir kişi, yüzerek su üstüne çıktı. Çamur içerisinde kalan vatandaş, köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunarak yukarı çekildi. Mahsur kaldıktan sonra 3-4 saatin ardından kurtulan ve ambulansa bindirilen vatandaş, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü. O vatandaş gibi kavşaktan yüzerek kurtulan başka vatandaşlar da oldu.

Belediye başkanının üzerine yürüdüler ekipler araya girdi

Şanlıurfa'da vatandaşlar bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki gösterdi. Sosyal medyada düşen görüntülerde kalabalık bir ekiple selin etkili olduğu noktalarda inceleme yapan Beyazgül'ün üzerine doğru yürüyen kalabalığa zabıta ekiplerinin müdahale ettiği ve belediye başkanının o noktadan uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

1 kişi sel sularına kapıldı, o anlar....

Şanlıurfa'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sel suları, heyelan ve çökme nedeniyle Şanlıurfa'da kapanan yollar şöyle açıklandı:

"Akçakale Caddesi Kuyubaşı opet önünden Harrankapı caddesi istikametine yönlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucu yolun Tedaş binasından Şanlıurfa Eğitim Araştıma Hastanesi arası hariç trafiğe açılmıştır. Çardaklıkaya Bulvarı Go Petrol istikameti aşırı su birikintisi nedeniyle kapatılmıştır. İmam Bakır mahallesi 715 sokak yol çökmesinden dolayı kapatıldı. Ataşehir Kavşak yoğun su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Abide kavşak tünel içi yoğum su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Karaköprü Bulvarı ROTA Koleji kavşağı su birikintisinden dolayı trafiğe kapatılmıştır. Buluntu Hoca Bulvarı FORD kavşağı su birikintisinden dolayı trafiğe kapatılmıştır. Piazza kavşağı Emoş Bucak petrol Yan yol trafiğe kapatılmıştır. Haşimiye meydan trafiğe kapatılmıştır. Göl caddesi trafiğe kapatılmıştır. Şehit Cuma Uçar Sokak Ataşehir kavşağı yeni emniyet müdürlüğü inşaat Alanı yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır."

BALIKLIGÖL'Ü DE SEL BASTI...

Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti

Vali Numan Hatipoğlu üzücü gelişmeyi duyurdu. Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı olayda 3 kişi de kayboldu.

Adıyaman'da çadırları su bastı

Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi akıllı kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı.

Çadırlardaki vatandaşlar tahliye edildi

Belediye ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Korupark'ta kurulan çadırların bir bölümündeki vatandaşları ise su baskını riski nedeniyle konteynerlere ve GSB yurduna tahliye etti.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışın olumsuzluklarını aşmak için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Çadırlarında olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Adıyaman'da bugün:

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.