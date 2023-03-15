Ali Babacan'dan depremde ölü sayısıyla ilgili şoke eden iddia

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölü sayısıyla ilgili korkutan iddiada bulundu. Babacan, "Sayıların yaklaşık olarak açıklananın iki katı olabileceğine dair yaygın bir kanaat var" dedi.

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Millet İttifakı üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV ekranlarında Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan ölü sayısına dikkat çekerek açıklananın tersine yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısı en az iki katı olduğunu belirtti.

Babacan, "Deprem bölgesinde bu kanaat çok yaygın. Gittiğimiz yerlerde, o ilin ya da ilçenin mezar sayılarına bakılıyor. Muhtarlardan bilgiler alınıyor; kaç kişi defnedildiğine dair. Bir de açıklanan sayılara bakıyorsunuz arada uçurum var. Sayıların yaklaşık olarak açıklananın iki katı olabileceğine dair yaygın bir kanaat var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi metine niye girmedi?

Millet İttifakı'nın metinlerinde İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesine ilişkin bir maddenin neden yer almadığına dair açıklamada bulunan Babacan, "İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. 6 partinin önemli bir ilkesi var 6/6 mutabakat. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor" dedi.

Resmi açıklanan ölü sayısı 47 bin 932

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerde şu ana kadar ölü sayısı AFAD tarafından en son olarak 47 bin 932 olarak açıklanmıştı.