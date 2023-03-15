Fenerbahçe'den Lincoln Henrique açıklaması! Sevilla maçında sakatlanmıştı

Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique'nin yapılan sağlık kontrollerinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada oyuncunun operasyon geçireceği aktarıldı.Abone ol
Fenerbahçe, Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve Brezilyalı oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamda, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır.
İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."