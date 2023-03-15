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14 Mayıs'taki seçimde bir ilk yaşanacak! Tek başlarına oy verebilecekler

14 Mayıs'taki seçimde bir ilk yaşanacak! Tek başlarına oy verebilecekler

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde, görme engelli seçmenler için oy pusulalarına uygun şablon hazırlayacak.

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Resmi Gazete'de 6 Nisan 2022'de yayımlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı.

Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak.

Önceki seçimlerde, seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına oy verebilecek.

Yasa gereği, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görme engelli seçmenlerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri için oy pusulalarına uygun şablon hazırlayacak.

Tüm seçmenler için aynı oy pusulası basılacak, görme engelli seçmenlere, oy kullanma kabinine girerken oy pusulalarıyla kullanacakları şablonlar verilecek.

YSK, düzenlemenin uygulamasına ilişkin ilke ve esasların tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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