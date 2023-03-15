Son ankette bomba sonuçlar! Seçimlerde kime oy vereceksiniz diye soruldu
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Seçime doğru giderken araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son anket AR-G Araştırma'dan geldi. Ankette "Seçimlerde kime oy vereceksiniz?" diye soruldu. İşte o çarpıcı sonuçlar...
Seçime artık sayılı günler kaldı. Son anket AR-G Araştırma'dan geldi ve ankette "Seçimlerde kime oy vereceksiniz?" diye soruldu. Buna göre ilk sırada AK Parti yer aldı. İşte anket sonuçları...
110
AK Parti 31.4
210
CHP 27.6
310
İyi Parti 12.9
410