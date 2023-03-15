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Son ankette bomba sonuçlar! Seçimlerde kime oy vereceksiniz diye soruldu

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Son ankette bomba sonuçlar! Seçimlerde kime oy vereceksiniz diye soruldu

Seçime doğru giderken araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son anket AR-G Araştırma'dan geldi. Ankette "Seçimlerde kime oy vereceksiniz?" diye soruldu. İşte o çarpıcı sonuçlar...

Son ankette bomba sonuçlar! Seçimlerde kime oy vereceksiniz diye soruldu

Seçime artık sayılı günler kaldı. Son anket AR-G Araştırma'dan geldi ve ankette  "Seçimlerde kime oy vereceksiniz?" diye soruldu. Buna göre ilk sırada AK Parti yer aldı. İşte anket sonuçları... 

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Son ankette bomba sonuçlar! Seçimlerde kime oy vereceksiniz diye soruldu

AK Parti 31.4

210
Son ankette bomba sonuçlar! Seçimlerde kime oy vereceksiniz diye soruldu

CHP 27.6

310
Son ankette bomba sonuçlar! Seçimlerde kime oy vereceksiniz diye soruldu

İyi Parti 12.9

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