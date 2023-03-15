Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti! Sivas'tan milletvekili adayı oluyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin en ağır yıkımı yaptığı illerin başında gelen Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden istifa etti. Vali Doğan, Sİvas'tan milletvekili aday adayı oluyor..

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Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da Vali Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Vali Doğan, Sivas'tan milletvekili olmak için istifa ettiğini duyurdu. Bugün itibariyle Hatay'dan ayrıldığını belirten Vali Doğan, "Eğer seçilirsem Hatay'ın 12. milletvekili gibi çalışacağım" dedi. İşte Vali Doğan'ın istifa açıklaması...