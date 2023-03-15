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Depremzedeye "fahiş fiyattan" ev kiralayan emlakçı ve ev sahibine adli işlem

Depremzedeye "fahiş fiyattan" ev kiralayan emlakçı ve ev sahibine adli işlem

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra Konya'ya taşınan ailenin, ev kirasındaki "fahiş fiyat" nedeniyle şikâyetçi olduğu emlakçı ile ev sahibi hakkında adli işlem yapıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde evi ve iş yeri hasar gören Muzaffer Alçı, ailesiyle Konya'ya gelerek ev kiralamaya karar verdi.

Oturacağı evi 6 bin 750 liraya kiralayan Alçı, emlakçıya 8 bin lira komisyon, ev sahibine ise 1 yıllık kira bedeli olan 81 bin lirayı peşin ödedi.

Ailesiyle eve yerleştikten sonra ödediği kira bedelinin, komşularının ödediği kira bedelinden çok daha yüksek olduğunu anlayan Alçı, emlakçı ve ev sahibinden şikâyetçi oldu.

Polis harekete geçti

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, emlakçı ile ev sahibi hakkında inceleme başlattı.

Adli işlem başlatıldı

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlakçı ile ev sahibi hakkında, "fiyatları etkileme suçundan" adli işlem başlatılırken, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından da emsal kira bedelinin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

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