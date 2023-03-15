İşten çıkarıldı, sinir krizi geçirdi! Apartman görevlisi bütün eşyalarını yaktı

İZMİR’in Menemen ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan bir kişi, iş akdinin feshedilmesi üzerine lüks site önünde televizyonundan, buzdolabına kadar bütün eşyalarını benzin döküp ateşe verdi. Çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale gelirken, bir araçta maddi hasar oluştu.

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Olay, Menemen ilçesi 1. Cadde'de bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldır sitede apartman görevlisi olarak çalışan ve sitede ikamet eden Bedri Ö., site yönetimi ile son zamanlarda anlaşamamaya başladı. Bunun üzerine yönetim, apartman görevlisinin iş akdini feshederek oturduğu ikametten çıkmasını istedi. Apartman görevlisi Bedri Ö., ikametten çıkmak istemeyince site yönetimi şikayetçi oldu.

Mahkeme kararıyla zorla çıkarıldı, o da sinir krizi geçirdi

Bunun üzerine mahkeme kararıyla apartman görevlisinin oturduğu dairedeki eşyalar belediye ekiplerince site önüne çıkartıldı. Burada gözü dönen apartman görevlisi; televizyonunu, buzdolabını, çamaşır makinesini, koltuklarını ve evdeki diğer eşyalarını benzin dökerek yaktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Meydana gelen olayda, yaralanan ya da ölen olmazken, site içerisinde bulunan bir araçta maddi hasar oluştu.

“Benzin dökerek kendi eşyalarını yaktı”

Sitede ikamet eden Mesut Güreş, “Yaklaşık 4-5 yıldır Bedri Bey apartman görevlisi olarak çalışıyordu. 6-7 ay önce yönetimle anlaşamadı, işine son verildi ve oturduğu ikametten çıkması istendi.

Bunun üzerine yönetim Bedri Bey'e tazminatını ödedi. Kendisi daireden çıkmak istemeyince yönetim şikayetçi oldu. Mahkeme kararıyla bugün belediyeden arkadaşlar gelerek eşyaları dışarı çıkardı.

Bedri Bey de bir anlık cinnetle benzin dökerek kendi eşyalarını yaktı. Park yerindeki bisikletler ve bir araç yandı. İtfaiye ekipleri zamanında geldi ama yanan yanmıştı. Araç sahibi de apartman görevlisinden şikayetçi olmuş. Artık diyecek bir şey yok” dedi.