Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı 12.5 lira oldu! Mardin'de 400 gram pideye zam yok

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin şehir şehir fiyatı belli oluyor. Son olarak Bursa ve Mardin'de Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı. Bursa'da 380 gram pide 12,50 liradan satılacak. Mardin'de ise bu yıl pideye zam gelmedi. Kentte 400 gram pide geçen yıl olduğu gibi 8 liradan satılacak...

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Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı. Bursa Fırıncılar Odası, 380 gram pidenin 12,50 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 480 gram pide 15,75 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Pidelerde yumurta için 2,5 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın üreteceği pidenin fiyatı ise belli olmadı.

Bursa’da geçen yıl 320 gram pide 6 liradan satışa sunulurken, 480 gram pide ise 9 liradan satılmıştı.

Kilogram bazında en uygun pidenin Bursa'da satıldığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "İstanbul 33,33 lira, Ankara 33,33 lira, Edirne Keşan 40 lira, Bursa'da ise 32,80 lira" diye konuştu.

Mardin'de 400 gram pideye zam yok

Geçtiğimiz yıl Mardin’de 400 gram ramazan pidesi 8 liradan satışa sunuluyorken, bu yıl da fiyatlarda artış olmayacak. Deprem bölgesinden gelen vatandaşların da içlerinin rahat olması gerektiğini belirten Mardin Fırıncılar Odası Başkanı Murat Sara, “Onlar bizim misafirimizdir, istedikleri herhangi bir fırından ekmeğini ihtiyacı varsa ücretsiz olarak alabilir” dedi.

"400 gram ramazan pidesi 8 liradan satışa sunulacak"

Ramazan pidesinde artış olmayacağını belirten Sara, “Ramazan ayında ekmek satışlarında yüzde 20 oranında bir artış oluyor. Biz bu yıl herhangi bir fiyat yükseltmeye gitmeyeceğiz. Bizim Mardin’de ramazan pidemiz standart olarak üretilir. Ancak bazı müşteriler özel yapım bir pide isterse onun fiyatlandırması farklı olur. Bu yıl 200 gram ramazan pidesi 4 liradan, 400 gram ramazan pidesi ise 8 liradan satışa sunulacak. Deprem bölgesinden gelip Mardin’de ev tutan vatandaşlarımızın da içi rahat olsun, onlar bizim misafirimizdir, istedikleri herhangi bir fırından ekmeğini ihtiyacı varsa ücretsiz olarak alabilir” şeklinde konuştu.