Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, görevinden istifa edip, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

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Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, görevinden istifa edip, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "6 Haziran 2003’ten bugüne kadar, kesintisiz, değişik kademelerinde, çeşitli görevler ifa ettiğim AK Partimizden yaklaşan seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için şu an ifa ettiğim Merkez İlçe İl Genel Meclisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa edip, partimize aday adayı müracaatımı yapmış bulunuyorum" dedi.