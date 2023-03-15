Sel felaketi yaşanıyor! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe kritik uyarılar saat verildi
Deprem sonrası Adıyaman ve Şanlıurfa bu kez sel felaketi yaşadı. Kentlerde durum çok fena. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan peş peşe uyarılar geliyor. İşte yapılan son açıklamalar ve yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağı, gece saatlerinden sonra ise şiddetini azaltarak devam edeceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan yapıldı.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahmininde ise şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.