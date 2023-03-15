Devlet Bahçeli'den sel felaketi mesajı tarihi yürüyüşümüz sekteye uğratamayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli: Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir; hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin ardından selin vurduğu Adıyaman ve Şanlıurfa’yla ilgili yaptığı paylaşımda, “Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir” dedi. Sözlerinin devamında, "Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır" diyen Bahçeli, "Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır" sözleriyle muhalefeti hedef aldı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini can evinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür.

Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür.

Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. ‘Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat’ sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis edilmiştir.

Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır.

Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa’da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum."