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Sevgilisi istedi o da hemen yaptı Çağla Şıkel yaz için kesenin ağzını açtı peşin ödedi

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Sevgilisi istedi o da hemen yaptı Çağla Şıkel yaz için kesenin ağzını açtı peşin ödedi

Manken Çağla Şıkel, boşandıktan yıllar sonra aşka geldi. Ünlü manken uzun süren yalnızlığın ardından Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başladı. Aşıklar geçtiğimiz gün birlikte yemek yerken görüntülendi. Öte yandan Çağla Şıkel yaz sezonu için sevgilisinin isteği yönünde hareket etti... Ünlü manken villaya yaptığı ödemeyle gündeme geldi. İşte haberin ayrıntıları...

Sevgilisi istedi o da hemen yaptı Çağla Şıkel yaz için kesenin ağzını açtı peşin ödedi

Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 8 yıllık yalnızlığına geçtiğimiz haftalarda son vermiş, Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Sevgilisi istedi o da hemen yaptı Çağla Şıkel yaz için kesenin ağzını açtı peşin ödedi

Gün geçmiyor ki Çağla Şıkel ile avukat sevgilisi Nail Gönenli'nin fotoğrafı çekilmesin. Görünen o ki Şıkel, 8 yıllık yalnızlığının acısını Gönenli ile mümkün olduğunca birlikte vakit geçirerek çıkarıyor.

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Sevgilisi istedi o da hemen yaptı Çağla Şıkel yaz için kesenin ağzını açtı peşin ödedi

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, Emirgan'daki bir mekânda yemek yerken kendilerine bir süre sonra oyucu Burak Yamantürk ile işletmeci Umut Evirgen katıldı.

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Sevgilisi istedi o da hemen yaptı Çağla Şıkel yaz için kesenin ağzını açtı peşin ödedi

Camekanın yanında oturan grubun neşeli halleri yoldan gelip geçenlerin ilgi odağı oldu. Görenler, "Çağla, çok mutlu" yorumunu yaptı.

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