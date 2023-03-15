Yeşil Sol Parti'yi alternatif belirleyen HDP'den AYM'ye yeni başvuru

Olası bir kapatma kararı nedeniyle seçime girmek için Yeşil Sol Partİ'yi alternatif adres olarak belirleyen HDP, Anayasa Mahkemesi'ne yeni başvuru yaptı.

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HDP, parti hakkında açılan kapatma davasına dair kararın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne bir kez daha başvuruda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu parti hakkında açılan kapatma davasının 14 Mayıs seçimlerinden sonraki bir tarihe bırakılması için bir kez daha Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin AYM’ye sunulan dilekçede, esasa ilişkin sözlü savunma için verilen 11 Nisan tarihinin seçim çalışmaları açısından en kritik tarihlerden biri olduğu belirtilerek, “…sözlü savunma yapacak eş genel başkanların da seçim çalışmaları kapsamında sahada olacakları yoğun seçim gündeminde, eş genel başkanlar ve onlara destek sunacak parti kurullarının ve uzmanların seçim gündeminden alıkonarak savunmaya odaklanmasının müvekkil parti aleyhine sonuç doğuracağı” denildi.

Anayasa Mahkemesi, HDP’ye açılan kapatma davasının seçimden sonraya ertelenmesi talebini ocak ayında görüşmüş ve bu talebi reddetmişti.