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Leonardo da Vinci yarı İtalya çıktı! Meğer annesi...

Leonardo da Vinci yarı İtalya çıktı! Meğer annesi...

Yeni bir araştırma, "Mona Lisa "nın ressamı ve Rönesans'ın sembolü Leonardo da Vinci'nin sanıldığının aksine yarı İtalyan olduğunu, annesinin ise Kafkasya'dan İtalya'ya köle olarak getirildiğini ortaya koydu.

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Da Vinci'nin annesinin uzun zamandır Toskana'lı bir köylü olduğu düşünülüyordu, ancak Napoli Üniversitesi profesörlerinden Carlo Vecce gerçeğin daha karmaşık olduğuna inanıyor.

Yeni kitabının tanıtımı sırasında AFP haber ajansına konuşan eski ustalar uzmanı, "Leonardo'nun annesi Çerkes bir köleydi... Kafkas Dağları'ndaki evinden alındı, Floransa'ya gelmeden önce İstanbul'da, ardından Venedik'te birkaç kez satıldı. İtalyan kentinde genç bir noter olan Piero da Vinci ile tanıştı ve "oğullarının adı Leonardo oldu." diye açıkladı.

Da Vinci üzerine onlarca yıl çalışmış ve eserlerinin küratörlüğünü yapmış olan Vecce'nin bulguları Floransa şehir arşivlerine dayanıyor.

Da Vinci hakkındaki her yeni keşif, onu inceleyen küçük uzmanlar dünyası tarafından hararetle tartışılıyor, ancak Vecce kanıtların arşivlerde olduğunda ısrarcı.

"Açık ara en ikna edici açıklama"

Da Vinci tarihçisi ve Roma'daki prestijli Lincei bilim akademisinin üyesi olan Paolo Galluzzi de Vecce'ye destek verdi ve bu fikrin "açık ara en ikna edici" açıklama olduğunu belirtti.

Galuzzı, AFP'ye yaptığı açıklamada, meslektaşı tarafından bulunan belgelerin kalitesinin altını çizerek, "DNA testi yapamadığımız için asgari bir şüphe kalmalı" diye konuştu.


Da Vinci'nin doğduğu dönemin "modernitenin başlangıcına, modern dünyayı doğuran insanlar, kültürler ve medeniyetler arasındaki alışverişlere" işaret ettiğinin altını çizen Galluzzi bulguların kendisini de şaşırtmadığını ifade etti.

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