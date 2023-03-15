Düğün konvoyunda damat ve gelinin ‘pes’ dedirten görüntüsü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

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Akyazı ilçesinde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı. Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı.

En mutlu günlerini tehlikeye atan çiftin bu kadarına da ‘pes’ dedirten görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.