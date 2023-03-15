Teröristbaşı Murat Karayılan'dan altılı masa açıklaması

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de seçileceğini söyledi. Altılı Masa'ya operasyon çekildiğini öne süren elebaşı, "Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir açıklama da PKK elebaşı Murat Karayılan'dan geldi.

Terörist başı Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu.

Elebaşı, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.

Terörist başı Öcalan için çağrı

Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu: "Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."