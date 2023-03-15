BIST 5.094
DOLAR 18,98
EURO 20,10
ALTIN 1.170,33
HABER /  GÜNCEL

Teröristbaşı Murat Karayılan'dan altılı masa açıklaması

Teröristbaşı Murat Karayılan'dan altılı masa açıklaması

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de seçileceğini söyledi. Altılı Masa'ya operasyon çekildiğini öne süren elebaşı, "Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bir açıklama da PKK elebaşı Murat Karayılan'dan geldi.

Terörist başı Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu.

Elebaşı, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.

Terörist başı Öcalan için çağrı

Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu: "Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da mesaiye gelmeyen okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı
Muğla'da mesaiye gelmeyen okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı
Leonardo da Vinci yarı İtalya çıktı! Meğer annesi...
Leonardo da Vinci yarı İtalya çıktı! Meğer annesi...
Yeşil Sol Parti'yi alternatif belirleyen HDP'den AYM'ye yeni başvuru
Yeşil Sol Parti'yi alternatif belirleyen HDP'den AYM'ye yeni başvuru
Devlet Bahçeli'den sel felaketi mesajı tarihi yürüyüşümüz sekteye uğratamayacak
Devlet Bahçeli'den sel felaketi mesajı tarihi yürüyüşümüz sekteye uğratamayacak
Sel felaketi yaşanıyor! İstanbul'dan yola çıktılar
Sel felaketi yaşanıyor! İstanbul'dan yola çıktılar
Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu
Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı
Kentsel dönüşümde imar planı uyarısı! 'Değişebilir'
Kentsel dönüşümde imar planı uyarısı! 'Değişebilir'
Görevinden istifa edip AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Görevinden istifa edip AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
James Webb Uzay Teleskobu ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını çekti
James Webb Uzay Teleskobu ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını çekti
Depremlerin ardından Trakya'daki arsalara ilgi katlandı, uzmanlar yatırımcıları uyardı
Depremlerin ardından Trakya'daki arsalara ilgi katlandı, uzmanlar yatırımcıları uyardı
LGS'ye girecekler dikkat! MEB duyurdu erişime açıldı
LGS'ye girecekler dikkat! MEB duyurdu erişime açıldı