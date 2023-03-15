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Suudi Arabistan'dan petrol piyasasını sarsacak açıklamalar

Suudi Arabistan'dan petrol piyasasını sarsacak açıklamalar

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman "Krallık, tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacak" dedi. Salman ayrıca ABD'de gündeme gelen NOPEC yasa tasarısına karşı da sert eleştirilerde bulundu.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, petrol fiyatlarında herhangi bir tavanın kaçınılmaz olarak piyasa istikrarsızlığına yol açacağını ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın arzına tavan fiyat koymaya çalışan hiçbir ülkeye petrol satmayacağını söyleyen bakan, petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, özellikle diğer tüm emtia piyasalarına kıyasla petrol piyasasına önemli ölçüde istikrar ve şeffaflık getirmeyi başardığını vurguladı.

Energy Intelligence tarafından yayınlanan bir röportajda konuşan Prens Abdülaziz, ABD'de yakın zamanda bir grup milletvekili tarafından Kongre'de yeniden gündeme getirilen Petrol Üretmeyen ve İhraç Eden Karteller (NOPEC) tasarısı konusunda da sert eleştiriler sundu.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini azaltacağını söyleyen Salman, OPEC+'ı kendi kendine uyguladığı üretim kesintilerini kaldırmaya zorlamak amacıyla Kongre'de tekrar ele alınan öneriyi "bu tür bir mevzuatın yürürlüğe girmesinin etkisi piyasada hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından hissedilecek" diyerek bertaraf etme girişiminde bulundu.

Prens, petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, özellikle diğer tüm emtia piyasalarına kıyasla petrol piyasasına önemli ölçüde istikrar ve şeffaflık getirmeyi başardığını da sözlerine ekledi.

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