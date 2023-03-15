BIST 5.086
DOLAR 18,98
EURO 20,13
ALTIN 1.166,98
HABER /  GÜNCEL

Bakan Akar'dan Karadeniz'de düşürülen ABD İHA'sı hakkında açıklama

Bakan Akar'dan Karadeniz'de düşürülen ABD İHA'sı hakkında açıklama

Karadeniz'de Rusya-ABD gerilimi başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi: Olayı yakından takip ediyoruz.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Karadeniz'de Rus uçakları tarafından Amerikan kuvvetlerine ait bir drone düştüğü bilgisini aldıklarını duyurdu ve "Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var'' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Akar, dün Karadeniz’de düşen ABD’ye ait dron hakkında, “Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi Rusya Federasyonu’na ait uçaklarla Amerika Hava Kuvvetleri’ne ait bir dron arasında. Bir dronun düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Bizim de çeşitli temaslarımız var. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu konudaki gelişmeleri de bizler kendi içimizde ve muhatabımız Amerikalılarla da görüşmek suretiyle makul ve mantıklı bir şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Çözülmesinden yanayız. Çalışıyoruz. Şu an Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı iletişim halinde, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti SKM Başkanlığına atama
AK Parti SKM Başkanlığına atama
Teröristbaşı Murat Karayılan'dan altılı masa açıklaması
Teröristbaşı Murat Karayılan'dan altılı masa açıklaması
Muğla'da mesaiye gelmeyen okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı
Muğla'da mesaiye gelmeyen okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı
Leonardo da Vinci yarı İtalya çıktı! Meğer annesi...
Leonardo da Vinci yarı İtalya çıktı! Meğer annesi...
Yeşil Sol Parti'yi alternatif belirleyen HDP'den AYM'ye yeni başvuru
Yeşil Sol Parti'yi alternatif belirleyen HDP'den AYM'ye yeni başvuru
Devlet Bahçeli'den sel felaketi mesajı tarihi yürüyüşümüz sekteye uğratamayacak
Devlet Bahçeli'den sel felaketi mesajı tarihi yürüyüşümüz sekteye uğratamayacak
Sel felaketi yaşanıyor! İstanbul'dan yola çıktılar
Sel felaketi yaşanıyor! İstanbul'dan yola çıktılar
Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu
Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı
Kentsel dönüşümde imar planı uyarısı! 'Değişebilir'
Kentsel dönüşümde imar planı uyarısı! 'Değişebilir'
Görevinden istifa edip AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Görevinden istifa edip AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
James Webb Uzay Teleskobu ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını çekti
James Webb Uzay Teleskobu ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını çekti