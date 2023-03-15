Bakan Akar'dan Karadeniz'de düşürülen ABD İHA'sı hakkında açıklama

Karadeniz'de Rusya-ABD gerilimi başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi: Olayı yakından takip ediyoruz.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Karadeniz'de Rus uçakları tarafından Amerikan kuvvetlerine ait bir drone düştüğü bilgisini aldıklarını duyurdu ve "Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var'' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Akar, dün Karadeniz’de düşen ABD’ye ait dron hakkında, “Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi Rusya Federasyonu’na ait uçaklarla Amerika Hava Kuvvetleri’ne ait bir dron arasında. Bir dronun düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Bizim de çeşitli temaslarımız var. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu konudaki gelişmeleri de bizler kendi içimizde ve muhatabımız Amerikalılarla da görüşmek suretiyle makul ve mantıklı bir şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Çözülmesinden yanayız. Çalışıyoruz. Şu an Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı iletişim halinde, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz” ifadelerini kullandı.