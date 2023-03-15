Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği süreciyle ilgili "Haftaya Finlandiya konusu Meclis'e gelir mi bu iş çözülür mü?" sorusuna "Biz üstümüze düşen görevi yapacağız" diye cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerine sorulan bir soruya cevap olarak, "Biz üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yapacağız" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.

Finlandiya'nın üyeliği çok yakın

Ankara, Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylama noktasına yakın olunduğu sinyalini veriyordu.

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, Meclis'in Nisan ayı ortasında kapanması öncesi Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

İsveç Başbakanı Kristersson da dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının farklı zamanlarda gerçekleşmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti.