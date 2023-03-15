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Depremzedeye ÖTV'siz araç talebi Ticaret Bakanlığı'na da iletildi

Depremzedeye ÖTV'siz araç talebi Ticaret Bakanlığı'na da iletildi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, bu durumda olan depremzedeler için ÖTV'siz araç alımı hakkının verilmesi önerisinde bulundu. Talep Ticaret Bakanlığı'na da iletildi.

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Depremin vurduğu iller yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede pek çok vatandaş hem evini hem otomobilini kaybetti. Sigortalılık oranının da düşük olması depremzedelerin mağduriyetini artırıyor.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, bu durumda olan depremzedeler için ÖTV'siz araç alımı hakkının verilmesi önerisinde bulundu. Talep Ticaret Bakanlığı'na da iletildi.

NTV'ye konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İnsanlar kendi işyerini, evini ve azımsanmayacak rakamda kişi de binek otosunu veya ticari vasıtasını kaybetmiş durumda. Deprem fdelaketi yaşayanların yüzde 25'inde bu durum söz konusu. ÖTV'siz bir kereye mahsus araç alması konusunda çözüm bekliyoruz."

Hatay'ın nüfusu deprem öncesinde 1 milyon 900 bin civarındaydı. Şu an gönüllülerle birlikte toplam nüfusun 700 bin olduğu tahmin ediliyor.

Bölgeden gidenlerin geri dönmesi için özellikle kadın girişimcilere destek verilmesi talep ediliyor.

Çinçin, "Bizim burada beklentimiz ve talebimiz kadın girişimcilere bir pozitif ayrımcılık istiyoruz. Tersine göçü kadınlar başta olmak üzere tekrar başlatmak gerek." diye konuştu.

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