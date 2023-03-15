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Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi

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Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi

ŞANLIURFA ve Adıyaman depremden sonra şimdi de sel felaketini yaşadı. Azgın sular nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. İki şehirden gelen görüntülere bakın...

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi

Depremi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün gece başlayan yağış sel felaketine neden oldu. İki kentte sel nedeniyle can kaybı yaşanırken, kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

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Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi

Sel afetinin yaşandığı bölgeden çarpıcı kareler geldi. Çok sayıda aracın sular altında kaldığı görüldü.

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Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi

Sel sularından her yeri çamur içerisinde kurtulan bir vatandaş, diğer vatandaşlar tarafından ambulansa taşındı. 

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Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen askerler, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kurdu.

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