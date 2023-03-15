Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu gelen görüntülere bakın! Şehre inen yılan şaşkına çevirdi
ŞANLIURFA ve Adıyaman depremden sonra şimdi de sel felaketini yaşadı. Azgın sular nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. İki şehirden gelen görüntülere bakın...
Depremi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün gece başlayan yağış sel felaketine neden oldu. İki kentte sel nedeniyle can kaybı yaşanırken, kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.
Sel afetinin yaşandığı bölgeden çarpıcı kareler geldi. Çok sayıda aracın sular altında kaldığı görüldü.
Sel sularından her yeri çamur içerisinde kurtulan bir vatandaş, diğer vatandaşlar tarafından ambulansa taşındı.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen askerler, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kurdu.