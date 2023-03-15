'Şifa bulma' niyetiyle evden çıkan kadın sırra kadem bastı

ZONGULDAK'ta hastaneye gitmek için evden ayrılan 52 yaşındaki Perihan Aygün geri dönmedi. Hastaneye giriş kaydı bulunan kadından sonrasında bir iz bulunamadı.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Durhanlı Köyünde oturan 4 çocuk annesi Perihan Aygün (52) Pazartesi sabahı hastaneye gitmek üzere evden ayrıldı. Zonguldak Atatürk Hastanesine giriş kayıtlarını yaptıran Aygün'den 3 gündür haber alınamıyor.

Karısının hayatından endişe ettiğini dile getiren kocası, "Onu gören Allah rızası için polise, jandarmaya haber versin" diye konuştu.

"Belki şifa bulurum' diye evden çıktı"

Eşinden haber alamadığını söyleyen Mustafa Aygün, "Hanımın nerede olduğunu bilmiyoruz. "Burada benim başımın ağrısına çare bulamadılar, belki Zonguldak Atatürk Hastanesinde şifa bulurum" diye evden çıktı, bu saate kadar nerede olduğunu bilmiyoruz. En son Jandarmanın tespitlerine göre Hastaneye giriş çıkış kayıtları var. Onu gören Allah rızası için polise, jandarmaya haber versin" dedi.