Jorge Jesus Sevilla maçı öncesi konuştu! İfşa olan ses kaydı soruldu böyle dedi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş maçına çıkacak. Kadıköy'de oynanacak müsabaka öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, ifşa edilen ses kaydıyla ilgili soruya "Fenerbahçe'de kontratım Mayıs ayında bitiyor. Bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok" cevabını verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla ile rövanş maçına çıkıyor. Mücadele yarın Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Maç Exxen platformundan yayınlanacak... Fenerbahçe'nin Avrupa'da tamam ya da devam diyeceği bu zorlu maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve Diego Rossi açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"İyi bir takıma karşı mücadelemizi vereceğiz. 2-0'lık dezavantajımız var. Sevilla bu kupayı 6 kere kazandı. Ancak hala şansımız olduğuna inanıyoruz. Taraftarın desteği, inanmaları çok önemli olacak. Biz hala inanıyoruz. Sevilla'ya saygı duyuyoruz ama hala söyleyecek bir sözümüz var."

"Ses kaydı" cevabı!

"Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgisi yok ama cevap vereceğim. Fenerbahçe'de kontratım Mayıs ayında bitiyor. Bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok."

Ne olmuştu? Jesus'un ses kaydı...

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'ten flaş bir paylaşım gelmişti. Ünlü spor gazetecisi Jorge Jesus'un "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum" dediği ses kaydını ifşa etmişti. Portekizli teknik adamın yayınlanmamak kaydıyla yaptığı açıklamada, "Burada, Türkiye'de hava çok soğuk. Uyum sağlamak için çok acı çektim. Ancak Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor. Size ve herkese kucak dolusu..." ifadeleri yer alıyor. Jesus, Flamengo ile uzun bir süredir anılıyor.

"4 pozisyona girdik beceremedik"

"İlk maç tam da düşündüğüm gibi geçti. İlk 45 dakika taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. Sevilla'dan çok daha iyiydik. İkinci yarı taktiksel olarak iyi değildik. Sevilla 3 pozisyona girdi, 2 gol attı. Biz ilk yarıda 4 pozisyona girdik ama atmayı beceremedik. Sevilla gibi bir takımla oynuyorsanız, fatura ağır olabiliyor. Turu geçmek için gol lazım, bunun için çalışacağız."

"İlk golü atmak bizim için ideal senaryo olur"

Turu geçmek için ilk golü atmaları gerektiğini vurgulayan Jesus, "Hala şansımızın olduğuna inanıyoruz. Bu turu geçebilecek gücümüz olduğuna inanıyoruz. İlk maça kıyasla işimiz daha zor. Turnuvanın başında ilk maçtan önce beklentimiz vardı işlerimiz zor ama inancımız var. İnanmak ve çok istemek bunları yapmamız gerekiyor. Riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde turu geçebiliriz. İlk golü atmak bizim için ideal senaryo olur" diye konuştu.

Sevilla'nın çok tecrübeli çok kaliteli ayakları var. Onlar baskı altında titremez, maçta gerilmez. Sakin kalıp maçı kontrol edebilirler. Onlara çok fazla problem üreteceğiz. Onlar da bize problem üretebilir. Şansın yanınızda olması için çabalamanız lazım.

"Lincoln Henrique’nin yokluğu büyük kayıp"

Sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen ve operasyon geçireceği açıklanan Lincoln Henrique’nin yokluğunun takım için büyük bir kayıp olduğunu işaret eden Jesus, “Lincoln’un durumu bizi üzdü. Sezonun geri kalanında oynayacak mı bilmiyorum ama yokluğu büyük kayıp. O benin sevdiğim tipte oyuncu birden fazla pozisyonda oynuyor. Oynadığı her pozisyonda da elinden geleni yaptı. Yokluğu dezavantaj olacak" şeklinde konuştu.

Diego Rossi: Güzel bir meydan okuma olacak

"Güzel bir meydan okuma olacak. Bu maça hazırlandık. Evimizde, taraftarımızın önünde iyi bir sonuç alacağız. Goller atmak önemli olacak. İki gollük dezavantajımız var. Ofansif oyuncuların rolü çok önemli, biz de neler yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Bir oyuncu takımına her zaman yardım etmek ister. Özellikle gol katkısı önemlidir. Asist yapmaya çalışıyorum. Rakamların takım oyunumuzun bir yansıması. Futbolcular her zaman eleştirilebilir. Bu eleştiriler sizi etkilememeli. her gün, bir önceki günden daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."